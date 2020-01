Vítor Pereira e Pedro Emanuel avançam na `Champions` asiática

Em Xangai, na China, num encontro à porta fechada por causa do coronavírus, a equipa chinesa teve de esperar pelos 15 minutos finais da partida para assegurar o triunfo sobre o clube tailandês Buriram.



Li Shenglong, entrado quatro minutos antes, adiantou a equipa de Vítor Pereira, aos 77 minutos, com o austríaco Marko Arnautovic (90+3) e o brasileiro Hulk (90+6) a confirmarem o triunfo.



Nos Emirados Árabes Unidos, Saeed Jumaa deu o triunfo ao Al Ain sobre os uzbeques do Bunyodkor, por 1-0, com um golo marcado aos 78 minutos.



O Shanghai SIPG vai agora integrar o grupo H, juntamente com os australianos do Sydney FC, os japoneses do Yokohama Marinos e os sul-coreanos do Jeonbuk, treinado por José Morais.



Já o Al Ain vai encontrar, no grupo D, o Al Nassr, equipa saudita comandada por Rui Vitória, o Al Sadd, do Qatar, e os iranianos do Sepahan.