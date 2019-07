Vítor Pereira empata e Guangzhou Evergrande reforça liderança

Comentários 28 Jul, 2019, 15:50 / atualizado em 28 Jul, 2019, 16:06 | Futebol Internacional

A equipa de Xangai esteve a perder por 1-0, graças a um golo de Liu Yun logo aos quatro minutos, mas ainda empatou, por intermédio do austríaco Marco Arnautovic, assistido por Hulk, aos 23.



O Guangzhou Evergrande venceu o Beijing Renhe (3-0) e aumentou para quatro pontos a vantagem para o Shanghai SIPG e para o Beijing Guoan, que desceu ao terceiro lugar, com os mesmos pontos da equipa de Xangai, depois de perder no sábado.