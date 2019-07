Vítor Pereira empata mas continua a dois pontos do líder na Superliga chinesa de futebol

Lusa Comentários 21 Jul, 2019, 15:32 | Futebol Internacional

O campeonato é agora liderado pelo Guangzhou Evergrande, que no sábado foi vencer ao terreno dos vizinhos do Guangzhou R&F, por 5-0, com 49 pontos, mais um do que formação da capital chinesa, que hoje perdeu na visita ao Jiangsu Suning, por 1-0.



O campeão em título permanece a dois pontos do topo, depois da igualdade a dois golos num encontro em que os anfitriões chegaram à vantagem por intermédio do brasileiro Fernandinho Silva, aos 45+1 minutos.



O Shanghai SIPG conseguiu virar o resultado, com um autogolo de Yuan Mincheng, aos 51, e um tento do austríaco Marko Arnautovic, que se estreou após ter sido contratado ao West Ham, aos 63, mas o antigo avançado do Benfica Alan Kardec selou a igualdade, aos 72, na conversão de uma grande penalidade.



O conjunto orientado pelo técnico português acabou o encontro em inferioridade numérica, devido à expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Cai Huikang, aos 90.