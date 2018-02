Vítor Pereira estreia-se a vencer na fase de grupos da Liga dos Campeões asiáticos

Lusa 13 Fev, 2018, 15:19 | Futebol Internacional

Vítor Pereira, que assumiu a equipa chinesa em dezembro, após a saída do também português André Villas-Boas, viu o Shanghai SIPG chegar à vitória com um golo do brasileiro Elkeson, aos 23 minutos.



Do grupo F, fazem também parte os sul-coreanos do Ulsan Hyundai e os australianos do Mlebourne Victory, que hoje empataram a 3-3 em Melbourne, deixando o Shanghai SIPG na liderança do grupo após a primeira jornada.



Também hoje, igualmente na primeira ronda do grupo E da Liga dos Campeões asiática, os chineses do Tianjin Quanjian, treinados pelo português Paulo Sousa, recebem o Kitchee, equipa de Hong Kong.