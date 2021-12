Vítor Pereira falha o segundo lugar com derrota do Fenerbahçe

O avançado brasileiro João Brandão Figueiredo foi o protagonista do encontro que encerrou a 16.ª jornada, ao "bisar" aos oito e aos 73 minutos, com o romeno Alexandru Maxim a marcar o outro golo dos anfitriões (54), de grande penalidade, enquanto o alemão Mesut Ozil (30) e o esloveno Miha Zajc (67) apontaram os tentos do Fenerbahçe.Após a derrota, a quinta no campeonato esta época, a formação de Vítor Pereira, que contou com o luso Miguel Crespo (ex-Estoril) durante os 90 minutos, segue no quinto posto da Superliga turca, com 27 pontos, ao passo que o Gaziantep BB está no 13.º lugar, com 21 pontos.

O Trabzonspor é o líder destacado, com 39 pontos, seguido pelo Konyaspor (30), pelo Hatayspor (29) e pelo Basaksehir (28).