Vítor Pereira segura liderança na China com Shanghai SIPG a vencer fora

O avançado austríaco Marco Arnautovic adiantou no marcador o Shanghai SIPG mesmo no final da primeira parte do desafio (45+1), com o ex-portista Hulk a fazer de cabeça o segundo logo no arranque da segunda metade (46).



A formação da casa só conseguiu reduzir aos 85 minutos, por intermédio do ponta-de-lança francês Romani Alessandrini, num espetacular pontapé de bicicleta, que, mesmo prometendo ‘correr o mundo', não chegou para evitar a derrota do Quingdao Huanghai.



Com os três pontos amealhados, o Shanghai SIPG, que vinha de uma derrota, continua na liderança do grupo B da Liga da China, com 23 pontos em 10 jogos, perseguido de perto pelo Beijing Guoan, que soma 21 pontos.