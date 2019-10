Vítor Pereira vence Beijing Guoan e luta pelo título na China

O Shanghai SIPG, equipa campeã chinesa treinada por Vítor Pereira, venceu o rival Beijing Guoan, por 2-0, e subiu ao segundo lugar no campeonato, a três pontos do líder, o Guangzhou Evergrande.

A quatro jornadas do final, Vítor Pereira ainda está na luta pela revalidação do título e com o jogo de hoje, em que venceu fora com golos de Li Shenglong (49 minutos) e Akhmedov (66), subiu à vice-liderança, por troca com o Beijing Guoan.



O título ainda se discute a três, com Guangzhou Evergrande com 62 pontos, o Shanghai SIPG, com 59, e o Beijing Guoan, com 58, enquanto o Shandong Luneng (quarto) está fora da corrida, a 18 pontos da liderança.



Na 28.ª jornada, em 23 de novembro, o Shanghai SIPG visita o Guangzhou Evergrande, naquele que deverá ser o jogo ‘decisivo’ nas contas do título.