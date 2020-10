Vitória confortável de Portugal em noite inspirada de Diogo Jota

Jogo vivo desde o primeiro minuto com as duas seleções a ver qual a que desperdiçava por mais vezes as oportunidades de golo. Numa delas, William Carvalho atirou de cabeça ao poste esquerdo.



O golo de Portugal passou por um trio de “luxo”, Diogo Jota, Bruno Fernandes e remate certeiro de Bernardo Silva, aos 21 minutos.

Perigo aos 35’. Marcus Berg acertou no poste direito num remate com o pé direito do lado direito da área.



Aos 44’, novo golo (2-0) para Portugal. Passe magistral de Cancelo a desmarcar Diogo Jota, que dominou o esférico e rematou para as redes.

Portugal terminava o primeiro tempo com parte da missão efetuada.





No regresso ao intervalo, Portugal arriscou menos, deixou os suecos terem iniciativa de jogo e apostou em jogadas rápidas de contra-ataque.





João Félix protagonizou um desses lances, mas no coração da área, atirou por cima.





A noite era de Diogo Jota. O segundo golo do jovem jogador do Liverpool surgiu aos 72 minutos, num lance em que dominou a bola ao longo da entrada da área e rematou oportunamente para o 3-0.





Os suecos ainda não conquistaram qualquer ponto. Portugal está bem lançado para defender o troféu da Liga das Nações.

Na classificação, e após quatro jogos, Portugal manteve-se no primeiro posto, com os mesmos 10 pontos da França, vencedora na Croácia por 2-1, com tentos de Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Os croatas somam três pontos e os suecos zero.