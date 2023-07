Vitória de Guimarães vence na visita ao Celje no acesso à Liga Conferência Europa

No jogo inaugural da época 2023/24, a equipa vimaranense sofreu golo no primeiro minuto, por Luka Bobicanec, ‘virou’ o resultado numa primeira parte de domínio claro, por Jota Silva (25) e André Silva (35) e respondeu ao 2-2, de Aljosa Matko (59), com golos de André Amaro (70) e do estreante Gonçalo Nogueira (80), antes de Edmilson reduzir no último minuto (90+6).



Após um duelo no qual oscilou entre a produção ofensiva e as fragilidades defensivas, o conjunto treinado por Moreno lidera a eliminatória antes de receber a formação eslovena na segunda mão, em 03 de agosto, para decidir o acesso à ronda seguinte.



Perante 2.840 espetadores no Estádio Z’dezele, em Celje, os portugueses sofreram o primeiro golo da temporada aos 18 segundos de jogo: Julien Elle Lamy intercetou um passe de João Mendes, avançou pelo corredor esquerdo e cruzou para o segundo poste, onde Luka Bobicanec apareceu solto, a disparar de primeira para o fundo das redes à guarda de Bruno Varela.



Disposta no sistema tático 3x5x2, ensaiado na pré-época, a equipa vimaranense reagiu à desvantagem e protagonizou 45 minutos iniciais de sentido quase único, voltado para a baliza eslovena, apesar de vários lances ‘esbarrarem’ na defesa adversária, sem o remate.



Os anfitriões ainda criaram perigo aos seis minutos, num remate de Chukwubuikem Ikwuemesi para defesa de Bruno Varela, antes de os minhotos se acercarem da área eslovena e de Jota Silva ameaçar o empate aos 11 e aos 18, marcando o seu primeiro golo da época 2023/24 aos 25, num cabeceamento junto ao limite da área, colocado junto ao poste direito, após livre lateral de Dani Silva.



O meio-campo da equipa treinada por Moreno, formado por Tomás Händel, Dani Silva e João Mendes, continuou a recuperar bolas em terrenos adiantados e a servir de apoio aos elementos mais adiantados, protagonistas do segundo golo, no lance mais bem desenhado do encontro: André Silva dominou a bola com três toques, tabelou com Jota Silva e isolou-se para rematar fora do alcance de Matko Obradovic.



Os eslovenos ameaçaram a igualdade aos 37 minutos, num cabeceamento de Chukwubuikem Ikwuemesi travado por Bruno Varela, mas os vitorianos seguraram as ‘rédeas’ do jogo até ao intervalo, tendo ficado a centímetros de mais um golo, num desvio de Miguel Maga à trave, aos 45+2.



Apesar de Dani Silva ameaçar o 3-1 aos 49 minutos, a toada da partida mudou na segunda metade, com os vitorianos, inferiores nos duelos, a recuarem, e o conjunto treinado por Albert Riera, mais preciso na circulação de bola, a chegar ao empate numa recarga de Aljosa Matko após remate de Bobicanec para defesa incompleta de Bruno Varela.



Com o meio-campo cada vez mais lento, Moreno trocou João Mendes e Tomás Händel por Gonçalo Nogueira e Zé Carlos ao minuto 70, altura em que os vitorianos se adiantaram de novo no ‘marcador’, em remate de fora da área de André Amaro após lance de insistência.



A formação lusa dilatou a vantagem por Gonçalo Nogueira, a ‘assinar’ uma recarga certeira no seu primeiro jogo europeu, após lance criado por Adrián Butzke, Miguel Maga e Alisson Safira, mas o Celje encontrou vários espaços na defesa vitoriana para ameaçar reduzir por duas vezes antes de Edmilson, ex-Länk Vilaverdense, marcar no último minuto.