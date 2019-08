Vitória de Guimarães vence por 6-0

Os minhotos mostraram serem superiores aos vice-campeões da Letónia. A equipa de Ivo Vieira passa à fase seguinte, a última antes da fase de grupos.





Esta tarde, em Guimarães, os minhotos chegaram ao intervalo já na frente, depois do golo de Davidson, aos 28 minutos.



Na segunda parte, dois golos de Rochinha, aos 47 e 58 minutos, e tentos de João Carlos Teixeira, 79, João Pedro, 80, e Pepê Rodrigues, 86, conferiram a goleada vimaranense.



Na próxima ronda, a última antes da fase de grupos, a equipa de Ivo Vieira vai defrontar os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav, que empataram 0-0 no primeiro jogo.