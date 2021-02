Vitória do Arsenal com `hat-trick` de Aubameyang antes do jogo com o Benfica

O avançado gabonês foi o homem do jogo, ao apontar um ‘hat-trick’, com golos aos 13, aos 41, na conversão de uma grande penalidade, e aos 47 minutos, e ainda atirou uma bola ao poste, aos 76 minutos.



Para o Arsenal, que teve o internacional Cédric Soares a titular no lado esquerdo da defesa, marcou também o lateral direito espanhol Hector Bellerín, aos 45, em cima do apito afinal para o intervalo.



O máximo que o Leeds, que tinha vencido os últimos dois jogos fora com Newcastle e Leicester, conseguiu fazer foi reduzir diferenças, graças aos golos de Pascal Struijk (58) e Hélder Costa (68), quando o Arsenal já vencia por 4-0.



O extremo português não entrou de início, sendo apenas opção de Marcelo Bielsa após o intervalo.



Após o jogo de hoje, Arsenal e Leeds United trocam de posição na tabela classificativa, com os ‘gunners’ a subirem ao 10.º lugar, enquanto os ‘whites’ caem para 11.º, com os dois emblemas separados apenas por dois pontos.



Na quinta-feira, o Arsenal encontra o Benfica na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em jogo marcado para campo neutro, o Olímpico de Roma, face às restrições de viagens de e para o Reino Unido, devido à pandemia da covid-19, estando a segunda mão agendada para Atenas, em 25 de fevereiro.



Também hoje, na 24.ª jornada, o Manchester United marcou passo e atrasou-se ainda mais para o rival e líder Manchester City, apesar do grande golo do médio português Bruno Fernandes, num remate em vólei, diante do ‘aflito’ West Bromwich (1-1).



Os ‘red devils’ partilham o segundo lugar com o Leicester e estão a sete pontos dos ‘citizens’, que têm menos um jogo e nesta jornada derrotaram categoricamente no sábado o Tottenham, de José Mourinho, por 3-0.



Em outro jogo de hoje, o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, venceu fora o Southampton, por 2-1, com golos dos portugueses Rúben Neves e Pedro Neto, três dias depois de a equipa ter sido eliminada pelos ‘saints’ na Taça de Inglaterra (2-0).