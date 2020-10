Vitória empresta Pedro Henrique ao clube de Ivo Vieira na Arábia Saudita

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia o empréstimo de Pedro Henrique ao Al Wehda, da Arábia Saudita, com duração de uma temporada sem opção de compra. O central jogará na primeira liga saudita na época 2020/21", lê-se na nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses.



O central, de 27 anos, vai jogar na Arábia Saudita, depois de cinco temporadas em que disputou 156 jogos oficiais com a camisola do Vitória, a última das quais às ordens do treinador Ivo Vieira - realizou 35 partidas oficiais na época 2019/20.



O defesa brasileiro vai reencontrar o técnico madeirense, de 44 anos, após ter ficado de fora do plantel principal dos minhotos para a época um curso, treinado por Tiago Mendes.



Depois de Pedro Henrique ter cumprido as duas primeiras temporadas em Guimarães por empréstimo dos brasileiros do Cianorte, o Vitória comprou o seu passe por cerca de dois milhões de euros no início da época 2017/18, tendo assinado um contrato válido até junho de 2022 com o atleta.