Vitória tenta Liga Conferência Europa em começo de época com sete reforços

A equipa vimaranense joga fora a partir das 20:00 locais de quinta-feira (19:00 de Lisboa) e recebe o Celje em 03 de agosto, às 20:15, para a segunda pré-eliminatória da competição da UEFA, a primeira das três possíveis etapas a superar rumo à fase de grupos, desígnio assumido pelos minhotos desde que voltaram ao trabalho, em 26 de junho.



O vice-presidente para o futebol, Nuno Leite, referiu, no primeiro dia, que o clube quer “fazer melhor do que no ano passado”, circunstância que, no caso da Liga Conferência Europa, implica pelo menos alcançar o ‘play-off’, após os vimaranenses terem ‘caído’ na terceira pré-eliminatória de 2022/23, frente aos croatas do Hajduk Split.



Já o guarda-redes e capitão Bruno Varela confessou o desejo de alcançar a fase de grupos, algo que nenhuma equipa lusa até agora conseguiu, e mostrou-se confiante no valor do plantel para “concretizar esse objetivo”, em declarações proferidas em 05 de julho, durante o estágio realizado em Almancil, no concelho de Loulé, entre 02 e 09 de julho.



Entre os sete reforços confirmados, o médio Nuno Santos, oriundo dos norte-americanos do Charlotte FC, prometeu um Vitória a “encarar todos os jogos para ganhar”, com “o intuito de ir o mais longe possível na competição”, enquanto o defesa Tomás Ribeiro assumiu que a participação na Liga Conferência Europa foi um dos fatores que o levou a trocar os suíços do Grasshoppers pelos minhotos.



Os vimaranenses reforçaram ainda o plantel treinado por Moreno com o guarda-redes Charles, com o lateral esquerdo Ricardo Mangas, com o médio João Mendes e os avançados Telmo Arcanjo e Adrián Butzke, numa pré-época em que realizaram seis jogos de preparação.



Os comandados de Moreno perderam com os ingleses do Middlesbrough (1-0) e do Wolverhampton (2-1), em 08 e 09 de julho, no encerramento do estágio no Algarve, derrotaram o Fafe, da Liga 3 (2-0), empataram 1-1 com o Rio Ave, da I Liga portuguesa, e perderam no desempate por grandes penalidades os encontros para o torneio da Póvoa de Varzim, após os empates no tempo regulamentar perante Tondela (1-1), da II Liga, e Varzim (2-2), da Liga 3.



Depois do quarto e último lugar no torneio da Póvoa de Varzim, o Vitória enfrenta o Celje, vice-campeão da Eslovénia, que trocou de treinador na semana passada, ao escolher o espanhol Albert Riera, campeão em 2022/23 pelo Olimpija Ljubljana, para substituir Roman Pilipchuk.



Se eliminar a formação eslovena, o emblema português defronta, na terceira pré-eliminatória, o Balzan, de Malta, ou o Neman Grodno, da Bielorrússia, jogando a primeira mão em casa, em 10 de agosto, e a segunda fora, em 17 de agosto, ditou o sorteio realizado na segunda-feira.



Para garantirem a almejada fase de grupos da Liga Conferência Europa, que se realiza entre 21 de setembro e 14 de dezembro, os vitorianos têm ainda de vencer um eventual ‘play-off’, com primeira mão agendada para 24 de agosto e segunda para 31 de agosto.