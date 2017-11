Vitorianos divididos entre o Marselha e o Benfica

O presidente da Assembleia Geral do Vitória, em declarações ao jornalista da Antena 1 Eduardo Gonçalves, reconheceu a importância do jogo frente aos franceses mas acrescentou: “As forças vitorianas estão a pensar mais no campeonato do que na Liga Europa. Não vamos rejeitar a luta por uma vitória mas no domingo será mais importante contra o Benfica”.



E Isidro Lobo (na foto da Guimarães Digital) reforçou a ideia anterior: “Este jogo (com o Marselha) e uma boa exibição trará outro moral para domingo, Temos todas as condições para começar a dar mais alegrias aos vitorianos”.



O diretor dos vimaranenses não esqueceu de recordar que para o jogo com o Marselha, “ambição existe mas não é fácil perante o quarto classificado do campeonato francês”.



Sobre a moldura humana que é esperada no jogo desta quinta-feira para a Liga Europa, no Estádio D. Afonso Henriques, Isidro Lobo admitiu: “Entre 12 a 15 mil deverão estar no estádio”.