Walter Mazzarri despedido do Cagliari

A derrota caseira do Cagliari no último sábado frente ao Verona, por 2-1, a sétima nas últimas oito jornadas, foi decisiva para a posição de Walter Mazzarri.Com 28 pontos, o Cagliari está atualmente em 17.º lugar, primeiro acima da "linha de água", mas com dois pontos apenas sobre a Salernitana, que é 18.ª e tem menos um jogo, três sobre o Génova (19.º), e seis sobre o Veneza, último classificado.O Cagliari desloca-se no próximo domingo ao terreno da Salernitana, que é um adversário direto na luta pela manutenção, depois recebe o Inter Milão, que está na luta pelo título, e, finalmente, vai a Veneza, na 38ª e última jornada.