Walter Zenga é o novo treinador dos italianos do Crotone

Lusa 08 Dez, 2017, 17:25 | Futebol Internacional

Em comunicado, publicado na sua página oficial, o Crotone revelou que Walter Zenga terá como adjunto Benito Carbone, antigo futebolista e atual técnico do Ternana.



A nota destaca o "excelente percurso" do italiano, de 57 anos, tanto como futebolista como treinador.



"Depois de ter sido uma verdadeira bandeira do futebol italiano, assim como um dos melhores guarda-redes do mundo, prosseguiu a carreira orientando, entre outros, o Catania, o Palermo e a Sampdoria", elucida o texto.



O antigo guarda-redes da seleção italiana estava desempregado desde outubro de 2016, quando foi despedido pelos ingleses do Wolverhampton.



Zenga sucede a Davide Nicola, que na quarta-feira abandonou o comando técnico da equipa da Calábria, que ocupa a 16.ª posição do campeonato italiano, com 12 pontos, menos 27 do que o líder Inter.