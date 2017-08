Watford, de Marco Silva, vence pela primeira vez em Inglaterra

Lusa 19 Ago, 2017, 18:15 | Futebol Internacional





Depois do empate com o Liverpool na estreia, o Watford foi ao terreno do Bournemouth buscar o primeiro triunfo da temporada com golos do brasileiro Richarlison e do francês Capoue, aos 73 e 86 minutos, respetivamente.



Os 'hornets' passaram a somar quatro pontos e estão no grupo dos terceiros classificados, juntamente com Liverpool e Southampton, enquanto o Bournemouth continua a zero.



Com Cedric Soares no 'onze', o Southampton recebeu e bateu o West Ham, por 3-2, num encontro que marcou o regresso de José Fonte, agora nos 'hammers', ao Estádio St. Marys.



Gabbiadini deu vantagem aos 'saints', aos 11 minutos, e Tadic aumentou a diferença, aos 38, numa primeira parte em que o West Ham ficou com menos uma unidade a partir dos 43, por expulsão do austríaco Arnautovic.



Mesmo assim, o mexicano 'Chicharito' Hernández reduziu em cima do intervalo e refez a igualdade, aos 74. Já nos descontos, aos 90+3, Charlie Austin deu a vitória ao Southampton, na marcação de uma grande penalidade.



Em Anfield Road, um golo de Sadio Mané, aos 73 minutos, foi suficiente para o Liverpool bater o Crystal Palace e somar o primeiro triunfo na 'Premier League'.



O Leicester City recebeu e bateu o Brighton, por 2-0, enquanto o West Bromwich foi vencer ao campo do Burnley, por 1-0.