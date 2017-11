Watford impõe-se ao West Ham e quebra ciclo de três derrotas seguidas

Lusa 19 Nov, 2017, 18:51 | Futebol Internacional

O médio Will Hughes foi o principal responsável pelo triunfo do Watford, tendo inaugurado o marcador logo aos 11 minutos e feito a assistência para o avançado brasileiro Richarlison fixar o resultado final, aos 64.



O Watford, que chegou a frequentar os primeiros lugares do campeonato inglês, mas tinha saído derrotado nas três jornadas anteriores, subiu ao oitavo lugar, no qual pode ser ainda apanhado pelo Brighton, que recebe na segunda-feira o Stoke, no encerramento da ronda.



O Manchester City mantém-se no comando da prova, depois de ter vencido no sábado no estádio do Leicester, por 2-0, com oito pontos de vantagem sobre o rival Manchester United, treinado pelo português José Mourinho e adversário do Benfica na Liga dos Campeões, vencedor por 4-1 na receção ao Newcastle.