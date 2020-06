Watford sem Domingos Quina perde e pode cair para zona de despromoção

Daniel Ings, aos 16 e 70 minutos, e James Ward-Prowse, aos 82, fizeram os tentos dos forasteiros, que ofereceram o golo de honra ao Watford, num autogolo do polaco Jan Bednarek.



Enquanto o Southampton está agora 13 pontos acima da linha de despromoção, o Watford pode cair para essa zona, pois está em 16.º, somente um ponto acima da 'linha vermelha', na qual estão West Ham United, Bournemouth e Aston Villa, sendo que os dois primeiros têm um jogo a menos.



Domingos Quina foi excluído do importante jogo por ter violado as regras de confinamento impostas pelo clube inglês em função da covid-19, juntamente com Andre Gray e Nathaniel Chalobah.



De acordo com os media ingleses, o médio luso, de 20 anos, terá sido ‘apanhado’ numa festa particular promovida pelo seu colega Andre Gray, e na qual também esteve Nathaniel Chalobah, com mais de 20 pessoas quando as regras impostas pelo governo britânico para combater a pandemia apenas permitem seis e com distanciamento social.