Wayne Rooney é o novo treinador do Birmingham

”, indicou o clube, preenchendo a vaga após o despedimento de John Eustace.Rooney, que foi um emblemático jogador da seleção inglesa e do Manchester United, chega ao Birmingham depois de ter treinado o Derby County e, mais recentemente, os norte-americanos do DC United.”, garantiu o ex-futebolista.O Birmingham City esteve pela última vez no escalão principal em 2010/11 e atualmente é sexto, após 11 jornadas, ainda na zona do "play-off" de acesso, a 12 pontos do líder Leicester e 10 do Ipswich, os dois primeiros classificados.