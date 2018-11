Wayne Rooney regressa à seleção inglesa para o 120.º e último jogo

Lusa Comentários 04 Nov, 2018, 17:07 | Futebol Internacional

Segundo a FA, o objetivo é homenagear a carreira do avançado, de 33 anos, num encontro em Wembley, Londres, que visa também angariar verbas para a fundação do atleta, que representa o DC United, da Liga norte-americana (MLS), desde agosto de 2017.



O jogador anunciou o fim da carreira internacional, mas vai regressar uma última vez para completar a 120.ª internacionalização, aumentando o recorde de presenças entre jogadores de campo, atrás apenas do guarda-redes Peter Shilton (125 internacionalizações).



"Estou verdadeiramente honrado e entusiasmado por voltar a jogar por Inglaterra", disse o jogador, que também é recordista de golos pela seleção inglesa, com 53, citado num comunicado em que agradece também ao selecionador, Gareth Southgate, e à FA.