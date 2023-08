O Werder Bremer, seis vezes vencedor da prova (e quatro vezes campeão germânico), caiu no campo do Viktoria Koln, por 3-2, com a formação da terceira divisão a dar a volta ao resultado na fase final da partida.



Já o Bochum ainda adiou a eliminação no terreno do Arminia Bielefeld, também do terceiro escalão, quando fez o 2-2 já nos descontos, mas acabou por dizer adeus no desempate por grandes penalidades (4-1).