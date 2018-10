Werder Bremen goleado em casa pelo Bayer Leverkusen

Comentários 28 Out, 2018, 20:25 | Futebol Internacional

A equipa de Leverkusen, que se tem debatido com maus resultados e estava pouco acima da zona de descida, já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de Kevin Volland (08 minutos), Julian Brandt (38) e Karim Bellarabi (45).



Na segunda parte, Claudio Pizarro (60) e Yuya Osako (63) ainda deram esperança à equipa da casa, mas um ‘bis’ de Kai Havertz (67 e 77) e um golo de Aleksandar Dragovic (72) desfizeram as hipóteses da formação de Bremen.



Foi uma das maiores surpresas da nona jornada da Liga alemã – que viu também o líder Borussia Dortmund empatar em casa com o Hertha Berlim (2-2) -, sobretudo por estarem em confronto equipas em partes muito distintas da tabela.



O Werder Bremen situava-se nos lugares cimeiros, mas caiu para a quarta posição, ultrapassado pelo campeão Bayern Munique, que venceu fora o Mainz (2-1) e subiu ao segundo lugar.



Para a equipa de Leverkusen a vitória teve a importância de afastar a equipa da zona de perigo, de descida de divisão, numa jornada em que passou a ter mais cinco pontos do que o Hannover, primeiro na linha de despromoção.