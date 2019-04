Werder Bremen vence Schalke 04 e `fecha` meias-finais da Taça alemã

Lusa Comentários 03 Abr, 2019, 22:15 | Futebol Internacional

Os golos do triunfo do Werder Bremen surgiram já no decorrer da segunda parte, por intermédio de Milot Rashica e de Davy Klaassen, aos 65 e 72 minutos, respetivamente.



Além do Werder Bremen, vão marcar presença nas meias-finais o Bayern Munique, que hoje venceu o Heidenheim, do segundo escalão, por 5-4, o Leipzig, que na terça-feira venceu em casa do Augsburgo por 2-1, após prolongamento, e o Hamburgo, que também na terça-feira venceu em casa do Paderborn por 2-0, num jogo entre equipas do segundo escalão.