West Ham dá a volta em Leeds e sobe ao quinto lugar da Premier League

O polaco Mateusz Klich colocou os ‘whites’ em vantagem logo aos seis minutos, através de uma grande penalidade, só que os londrinos conseguiram empatar ainda no primeiro tempo, por intermédio do checo Tomas Soucek, aos 25.



A reviravolta dos ‘hammers’ seria consumada já na fase final da partida, aos 80 minutos, quando o central italiano Angelo Ogbonna deu a melhor sequência a um livre e cabeceou de forma certeira.



O West Ham subiu ao quinto posto da ‘Premier League’, com 20 pontos, mas seguido de perto por Southampton, que tem os mesmos pontos e menos um jogo, Manchester United (19 e menos dois jogos) e Manchester City (18 e menos dois jogos).



Já o Leeds averbou a segunda derrota seguida na competição, ocupando o 14.º lugar, com 14 pontos.