West Ham ganha e entrega lanterna-vermelha na `Premier League`

Lusa 12 Set, 2017, 09:25 | Futebol Internacional

Agora, sem pontos, estão apenas o Bournemouth e o Crystal Palace, enquanto que a equipa que tem por central o internacional português salta para o 18.º lugar, ainda abaixo da 'linha de água', mas já com outra motivação.



Quanto ao Huddersfield, sensação das primeiras jornadas, permanece em sexto lugar, com sete pontos, após esta derrota por 2-0 no London Stadium.



O espanhol Pedro Obiang abriu o marcador, aos 72 minutos, a passe do ganês André Ayew, jogador que viria a ampliar a vantagem, quando estavam decorridos 77 minutos.



O campeonato é comandado por Manchester United e Manchester City, com 10 pontos, seguidos por Chelsea, com nove, e Watford, com oito.