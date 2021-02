West Ham vence último classificado e entra em zona de Champions

O médio Declan Rice inaugurou o marcador aos 41 minutos, na conversão de uma grande penalidade sofrida por Jesse Lingaard, antes de o francês Issa Diop, aos 58, e Ryan Fredericks, aos 90+6, aumentarem os números do triunfo dos ‘hammers’.



A formação comandada por David Moyes aproveitou o desaire do Liverpool diante do Leicester (3-1) e subiu ao quarto posto da ‘Premier League’, com 42 pontos, mais dois do que os ‘reds’ (40) e mais três do que o Chelsea, que hoje recebe o Newcastle e poderá igualar o rival londrino.



Já o Sheffield United parece condenado a descer de divisão, ocupando o último lugar, com 11 pontos, a 14 do Newcastle, que é a primeira equipa acima da ‘linha de água’.