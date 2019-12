William Carvalho entra na segunda fase da recuperação pós-operatória

Segundo José Manuel Álvarez, médico do clube espanhol, o médio defensivo iniciou os trabalhos de "impacto e carga aeróbica", depois de ter ultrapassado com sucesso a fase da cicatrização e fortelacimento da musculatura.



Ainda não há uma data prevista para o seu regresso em pleno aos relvados, uma vez que tudo depende da forma como o próprio se vai sentindo nesta nova fase da recuperação pós-operatória.



O ex-sportinguista William Carvalho cumpre a segunda temporada nos andaluzes, tendo sido operado em 16 de outubro, em Lisboa, sob a supervisão do corpo clínico do Bétis.