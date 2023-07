Willian renova e vai continuar a ser treinado por Marco Silva no Fulham

“O clube tem o prazer de confirmar que Willian fechou um novo contrato que o traz de volta ao Fulham. Depois da excelente campanha de estreia no Craven Cottage, o extremo assinou contrato até 2024, com o clube a ter a opção de estender o contrato por mais 12 meses”, assinalou o emblema londrino, através de um comunicado divulgado no site oficial.



O internacional 'canarinho' em 70 ocasiões, que conta ainda com passagens por Corinthians, Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea e Arsenal, manifestou-se feliz por ter a oportunidade de dar continuidade ao trabalho realizado na época passada, na qual foi opção em 30 encontros oficiais, tendo apontado cinco golos e outras tantas assistências.



“Feliz por continuar o trabalho que fiz na temporada passada com todos os meus companheiros e com todo o clube. Acho que é um clube que pode fazer ainda melhor nesta temporada, por isso estou feliz por continuar esta incrível aventura”, expressou, citado no site oficial do Fulham.



Nos ‘cottagers’, o extremo, que completa 35 anos no próximo mês, vai continuar a partilhar o balneário com o internacional luso João Palhinha.