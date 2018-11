Wilson Eduardo convocado pela primeira vez para a seleção de Angola

Lusa Comentários 12 Nov, 2018, 11:11 | Futebol Internacional

Wilson Eduardo, de 28 anos, foi internacional sub-21 por Portugal, mas nunca representou a seleção principal, ao contrário do irmão, João Mário, que se sagrou campeão europeu em 2016 pela equipa lusa.



Filho de pais angolanos, o extremo nasceu em Massarelos, no Porto, deu os primeiros passos no FC Porto, mudando-se depois para o Sporting, clube ao qual esteve ligado 13 temporadas, entre formação, equipa principal e empréstimos.



Em 2015/16 chegou a Braga, tendo vencido uma Taça de Portugal logo na primeira época, cumprindo atualmente a quarta temporada nos ‘arsenalistas’.



Angola vai disputar no domingo, em casa, um jogo decisivo da fase de qualificação para a CAN2019 frente ao Burquina Faso.



Os angolanos ocupam a terceira posição do grupo I, com seis pontos, menos um do que o Burquina Faso e menos três relativamente ao primeiro classificado, a Mauritânia.