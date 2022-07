Witsel assina por uma temporada com o Atlético de Madrid

"Witsel já é 'rojiblanco'. O nosso novo médio vai trazer muita experiência, tendo disputado mais de 600 partidas oficiais. Axel Witsel é novo jogador do Atlético de Madrid, após o acordo alcançado entre o nosso clube e o futebolista belga, que assinou por uma temporada", informou o emblema da capital espanhola, no sítio oficial.



No Atlético de Madrid, Witsel, de 33 anos, que iniciou carreira no Standard Liège, vai partilhar o balneário com o avançado português João Félix.



O internacional belga em 124 ocasiões representou o Benfica na época 2011/12, tendo rumado ao Zenit, da Rússia, na temporada seguinte, onde permaneceu até 2016, partindo depois para a China, para atuar no Tianjin Tianhnai por dois anos.



Nas últimas quatro temporadas vestiu as cores do Borussia Dortmund.