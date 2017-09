Wolfsburgo despede treinador holandês Andries Jonker

Lusa 18 Set, 2017, 11:37 / atualizado em 18 Set, 2017, 11:46 | Futebol Internacional

No clube desde fevereiro de 2017, proveniente das camadas jovens do Arsenal, Jonker salvou o Wolfsburgo da descida na época passada no 'play-off', depois de ter terminado o campeonato de 2016/17 no 16.º lugar.



Na presente temporada, o Wolfsburgo soma uma vitória, um empate e duas derrotas, a última no sábado, por 1-0, no reduto do Estugarda.



Em sete meses ao comando do clube, Jonkier somou cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas na 'Bundesliga'.



O Wolfsburgo volta a jogar na terça-feira, recebendo o Werder Bremen, em encontro da quinta jornada do campeonato.