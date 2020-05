Wolsburgo goleia fora e André Silva marca no empate do Frankfurt

O Wolsfburgo goleou fora o Bayer Leverkusen, por 4-1, em jogo da 28.ª jornada da liga alemã de futebol, na qual o português André Silva marcou no empate do Eintracht Frankfurt frente ao Friburgo (3-3).A equipa de Leverkusen, que vinha de duas vitórias, nunca mostrou ter soluções para ultrapassar o sistema defensivo do Wolfsburgo, que se adiantou no marcador à beira do intervalo, pelo croata Marin Pongracic, na sequência de um livre.Insatisfeito, o técnico do Bayer, o holandês Peter Bosz, operou três alterações de uma assentada ao intervalo, mas o descalabro da sua equipa acentuou-se com o segundo golo visitante, aos 64 minutos, por Maximilian Arnold, e o terceiro quatro minutos depois, por Renato Steffen.Com o jogo na mão, o Wolfsburgo ainda chegou ao quarto golo com o "bis" de Pongracic, aos 75 minutos, com o Bayer a reduzir aos 86, pelo austríaco Julian Baumgartlinger.O Bayer Leverkusen enjeitou a oportunidade de subir provisoriamente ao terceiro lugar e foi ultrapassado pelo Borussia Moenchegladbach, que empatou sem golos em casa do Werder Bremen, e subiu ao quarto lugar com 53 pontos, os mesmos dos "farmacêuticos", que estão no quinto posto.





André Silva marcou pelo Eintracht







Em outro encontro do dia, o português André Silva marcou no empate do Eintracht Frankfurt, ao fazer, aos 35 minutos, o primeiro golo da sua equipa, empatando, depois de Grifo (28) ter dado vantagem ao Friburgo.Eficaz, o Friburgo colocou-se a vencer por 3-1, com golos de Petersen (67) e Holer (69), mas o conjunto de Frankfurt chegou ao empate, por Kamada (79), aproveitando um erro clamoroso de Dominik Koch, e Chandler (82).A 28.ª jornada começou com o triunfo do Bayern Munique em Dortmund, por 1-0, que deu assim um passo importante para o título a seis jornadas do fim da Bundesliga.Com os resultados de terça-feira, o Bayern lidera com 64 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 57, do Leipzig, que na quarta-feira recebe o Hertha de Berlim, com 54, do Borussia Moechengladbach e do Bayer Leverkusen, ambos com 53.