Wolverhampton, com sete portugueses em campo, permite empate ao Brighton

Com sete futebolistas portugueses de início - Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Vitinha e Fábio Silva -, a equipa até começou por estar a perder, mas até ao intervalo já tinha marcado três golos.



O irlandês Aaron Connolly marcou para a equipa do sul de Inglaterra, aos 13 minutos, mas o central Saiss, aos 19, um autogolo de Dan Burn, após cruzamento de Pedro Neto, aos 34, e um golo de Rúben Neves, de penálti, aos 44, deram a reviravolta aos ‘wolves’.



A vitória parecia encaminhada, mas a segunda parte foi o oposto e o Brighton 'cresceu' no encontro.



Primeiro, Maupay reduziu para 3-2, também de grande penalidade, aos 46, e Lewis Dunk apontou o golo da igualdade aos 74, já depois de Trossard e Webster estarem muito perto do golo.



A igualdade manteve as duas equipas sem vencerem na Premier League, o Brighton, 17.º classificado, há oito jogos (cinco empates e três derrotas), e o Wolverhampton, 12.º, há quatro (dois empates e duas derrotas).



Também hoje, o Tottenham, de José Mourinho, recebeu e venceu o Leeds United, por 3-0, com golos de Harry Kane, Son e Toby Alderweireld, e subiu ao terceiro lugar, a quatro pontos de Liverpool e Manchester United.



Mais tarde, o Crystal Palace (13.º) venceu o Sheffield United (20.º) por 2-0, com os visitantes a serem os únicos ainda sem qualquer vitória esta época na Liga inglesa, somando dois empates e 15 derrotas, com oito golos marcados e 25 sofridos.



O Arsenal visita ainda hoje o West Bromwich, e a 17.ª jornada prossegue no domingo, dia em que o Chelsea recebe o Manchester City, clube com alguns casos positivos ao novo coronavírus, enquanto o campeão Liverpool visita na segunda-feira o Southampton.