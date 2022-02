Wolverhampton de Bruno Lage perde nos últimos segundos com o Arsenal

O 'Wolves' adiantou-se no marcador aos 10 minutos, pelo avançado sul-coreano Hwang Hee-Chan, a intercetar um atraso do central brasileiro Gabriel para o seu guarda-redes, e, pouco depois, o avançado mexicano Raul Jiménez, podia ter feito o 2-0, na cara de Aaron Ramsdale, isolado pelo português Daniel Podence.



O Wolverhampton, com José Sá, Nelson Semedo, João Moutinho, Ruben Neves e Podence no 'onze', aguentou a vantagem de um golo até ao minuto 82 - graças à sua habitual solidez defensiva, que é uma das imagens de marca da equipa -, quando o avançado Nicolas Pepe, lançado na segunda parte, restabeleceu o empate.



Quando a igualdade parecia o desfecho mais provável, o Arsenal chegou ao triunfo aos 90+6 minutos, por intermédio de Alexandre Lacazette, após assistência do mesmo Nicolas Pepe.



Pela equipa de Bruno Lage, jogou ainda o português Pedro Neto, lançado em campo aos 75 minutos, a render o sul-coreano Hwang Hee-Chan.



Com este triunfo, o Arsenal manteve o quinto lugar, com 45 pontos, a apenas um do Manchester United, quarto, sendo que tem ainda dois jogos a menos do que os 'red devils'. O Wolverhampton é sétimo, com 40 pontos, em 25 encontros.