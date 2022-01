Wolverhampton de Bruno Lage volta a vencer e sobe a oitavo em Inglaterra

Com um penálti aos 37 minutos, convertido pelo ex-benfiquista Raul Jiménez, e um tento do 'capitão' Conor Coady, aos 59, a equipa mais lusitana da Premier League parecia que ia somar um êxito tranquilo, não fosse James Ward-Prowse reduzir, aos 84, lançando a incerteza no marcador.



Num final muito emocionante, os forasteiros ainda atiraram uma bola ao ferro, que daria o empate, contudo o Wolverhampton sentenciou a partida, aos 90+1, em contra-ataque finalizado por Traoré.



O guarda-redes José Sá, os defesas Nelson Semedo e Toti Gomes, o médio João Moutinho e os avançados Podence e Trincão jogaram de início, enquanto Fábio Silva alinhou nos minutos finais.



Com este resultado, o Wolverhampton subiu ao oitavo lugar, com os mesmos 31 pontos do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que esta tarde visita o Aston Villa.



O Everton, de André Gomes, ofereceu o primeiro golo ao aflito Norwich, com autogolo de Keane, aos 16 minutos, e o tento de Idah, aos 18, complicou ainda mais a missão do conjunto de Liverpool, que apenas reduziu por Richarlison, aos 60.



O Norwich é 18.º, em zona de descida, com 13 pontos, enquanto o Everton tem mais seis, 19, que lhe valem o 15.º posto.



Num jogo entre aflitos, Newcastle e Watford empataram 1-1, com os anfitriões a serem penúltimos, com 12 pontos, menos dois do que o adversário, que é 17.º



Ao início da tarde, um golo do Kevin de Bruyne bastou para dar ao Manchester City um importante triunfo sobre campeão europeu Chelsea, deixando os 'blues', provisoriamente segundos classificados, já a 13 pontos de distância.



João Cancelo, titular nos 'citizens', tal como Bernardo Silva, lançou a decisiva cavalgada do belga, aos 70, culminada com um remate em arco, ainda antes da meia-lua.



O Manchester City tem 56 pontos, o Chelsea 43 e o Liverpool 42, embora com dois jogos a menos.



O Burnely-Leicester foi adiado devido à pandemia de covid-19, o mesmo acoenteceu ao jogo de domingo entre o Arsenal e o Tottenham.