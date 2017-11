Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, consolida liderança do "Championship"

Lusa 03 Nov, 2017, 22:33 | Futebol Internacional

A equipa da casa inaugurou o marcador aos nove minutos, por intermédio do marroquino Romain Saïss, com Leo Bonatini a ampliar a vantagem para os ‘Wolves’, aos 26 minutos.



Pela equipa titular de Nuno Espírito Santo alinharam Ruben Neves, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota, com o treinador português a optar por deixar no banco Ruben Vinagre e Hélder Costa.



Com o português Rui Fonte no 'onze' inicial e Rafa no banco (entrou na partida aos 63 minutos), o Fulham não foi capaz de inverter a desvantagem e ocupa agora a 16.ᵃ posição do ´Championship´, com o Wolverhampton a liderar a segunda divisão inglesa com 35 pontos.