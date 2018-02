Wolverhampton de Nuno Espírito Santo empata e vê vantagem na liderança reduzida

Lusa 17 Fev, 2018, 17:40 | Futebol Internacional

A equipa visitante viu-se em desvantagem quando Alan Browne adiantou o Preston, aos 52 minutos, igualando pelo médio português Hélder Costa, aos 61.



Aos 59 minutos, o defesa do Preston John Welsh foi expulso, mas a equipa de Nuno Espírito Santo jã não foi capaz de tirar mais partido da vantagem numérica em campo.



Apesar do empate e não obstante o Cardiff, principal perseguidor dos ´Wolves´, ter vencido frente ao Middllesbrough, a equipa de Nuno Espírito Santo mantém-se confortavelmente na liderança do 'Championship', com 72 pontos.