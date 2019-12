Wolverhampton faz queixa na UEFA do jogo contra o Braga por razões de segurança

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, os ‘wolves' dizem ter recebido um "número sem precedente de reclamações de adeptos que ficaram dececionados, angustiados e, em alguns casos, feridos durante a entrada no Estádio Municipal de Braga".



O Wolverhampton diz levar "extremamente a sério" a segurança dos seus adeptos, sendo que "este tipo de incidentes não é o que se espera quando se participa em eventos organizados pela UEFA ou pelos seus clubes membros".



O Sporting de Braga e o Wolverhampton defrontaram-se na passada quinta-feira (28 de novembro), em Braga, na quinta jornada do grupo K da Liga Europa, tendo o jogo terminado com um empate 3-3.



No recinto bracarense marcaram presença cerca de 6.000 adeptos da equipa inglesa, orientada por Nuno Espírito Santo e na qual alinham vários portugueses, como os internacionais Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho ou Diogo Jota.