Wolverhampton recupera e vence em casa do Norwich

O treinador Nuno Espírito Santo ainda teve Rúben Vinagre e Pedro Neto no banco, com este a entrar aos 77 minutos para o lugar de Diogo Jota e quando Saiss já tinha empatado para os ‘wolves’, a cruzamento de Moutinho, aos 66.



O Norwich esteve boa parte do jogo na frente, num lance em que Cantwell fez o 1-0, aos 17 minutos, aproveitando uma bola que o Wolverhampton não conseguiu afastar, com o defesa a cair ao tentar intercetar um cruzamento da esquerda.



A equipa ‘mais portuguesa’ da 'Premier League', que é sexta classificada, acabaria por chegar ao 2-1 aos 81 minutos, com o ex-benfiquista Raul Jiménez a aproveitar para marcar na recarga a uma primeira defesa de Krul, aos 81.



Em outros encontros da 18.ª jornada, além dos ‘wolves’, Southampton (3-1), Burnley (1-0) e Sheffield United (1-0) também venceram fora, diante do Aston Villa, Bournemouth e Brighton, respetivamente.



Cédric Soares foi titular no Southampton, com a equipa a sair da zona de descida, somando agora 18 pontos, enquanto o Aston Villa é 18.º, com 15, o Norwich mantém-se no 19.º e o Watford, que ainda vai receber o Manchester United, em 20.º.



Nos jogos do início da tarde, o Newcastle foi o único a vencer em casa, diante do Cristal Palace (1-0), enquanto o Everton empatou na receção ao Arsenal (0-0), com os futuros treinadores na tribuna.



Carlo Ancelotti vai assumir a antiga equipa de Marco Silva, despedido em 05 de dezembro, e Mikel Arteta, que era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, vai assumir o Arsenal, que rescindiu no final de novembro com Unai Emery.