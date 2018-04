Wolverhampton vence e fica a dois pontos da liga inglesa

Lusa Comentários 11 Abr, 2018, 22:50 | Futebol Internacional

Golos dos portugueses Diogo Jota, aos seis minutos, e Rúben Neves, aos 51, 'selaram' a vitória dos ‘Wolves’, que contaram ainda com Ivan Cavaleiro a titular (saiu aos 82), e aproximaram o clube de Nuno Espírito Santo da subida à ‘Premier League’.



O Wolverhampton soma 92 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o Fulham, e mais 12 do que o terceiro, o Cardiff, pelo que nova vitória no domingo, na receção ao Birmingham, pode 'selar' a promoção ao principal escalão do futebol inglês, a que o clube aspira chegar pela primeira vez desde 2012.