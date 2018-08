"Wolves" poupa titulares mas apura-se na Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 07:30 / atualizado em 29 Ago, 2018, 07:30 | Futebol Internacional

O técnico português decidiu poupar as principais figuras do plantel, depois do empate a um golo no último sábado frente ao Manchester City, em casa, na terceira jornada da liga inglesa, nomeadamente os internacionais lusos Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, que nem sequer foram convocados.



Além dos quatro portugueses, Nuno Espírito Santo deu descanso ao central Willy Boly, ex-FC Porto, e ao ponta de lança mexicano Raúl Jimenez, emprestado pelo Benfica.



A aposta numa equipa com vários reservistas abriu uma vaga para Rúben Vinagre, recente campeão europeu de sub-19 por Portugal, no lado esquerdo da defesa, tendo jogado os 90 minutos.



Golos em português



No único jogo desta fase da Taça da Liga que opôs duas equipas da "Premier League", o Southampton foi vencer ao terreno do Brigthon por 1-0, garças ao golo do avançado Charlie Austin, aos 88 minutos.





Os "Wolves" abriram o marcador aos 53 minutos, por Léo Bonatini, antigo avançado do Estoril Praia, e fecharam a contagem pelo português Hélder Costa, aos 85 minutos, na execução de um penálti.Hélder Costa só foi lançado em campo aos 72 minutos, a render o seu colega Gibbs-White, bem como o seu compatriota Pedro Gonçalves, jogador da equipa sub-23 do Wolwerhampton, que entrou aos 62 minutos, a render o jovem escocês Elliot Watt.Nos restantes jogos do dia, todas as equipas da "Premier League", com exceção do Cardiff e do Huddersfield, seguiram em frente, como foi o caso do Crystal Palace, do West Ham, do Bournemouth, do Leicester, do Southampton e do Fulham, além do Wolwerhampton.O Cardiff foi eliminado em casa por uma equipa do "Championship", o Norwich, ao ser derrotado por 3-1, mas esteve a perder por 3-0 devido aos golos do médio alemão Dennis Srbeny, aos 26 e 64 minutos, e do médio inglês James Aarons, tendo reduzido aos 77, pelo defesa gabonês Bruno Ecuele.Já o "carrasco" do Huddersfield foi o Stoke City, equipa que desceu a época passada ao "Championship", e que se impôs em casa por 2-0, com golos de Saido Berahino e do holandês Juninho Bacuna, aos 53 e 90+7 minutos.