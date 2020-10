Xande Silva vai jogar no Aris por empréstimo do West Ham

"O West Ham pode confirmar que Xande Silva se juntou aos gregos do Aris por empréstimo até ao final da temporada 2020/21. O antigo internacional nas camadas jovens jogou uma vez pelos sub-23 esta época", anunciaram hoje os ingleses.



Silva, de 23 anos, sofreu uma lesão grave que o afetou na primeira metade de 2019/20, voltando aos relvados na segunda equipa dos 'hammers', por quem jogou duas vezes na equipa principal.



O antigo extremo do Vitória de Guimarães junta-se a uma das equipas a registar um bom arranque na Liga grega, com quatro vitórias em quatro jornadas e no topo da tabela, encontrando os portugueses Hugo Sousa e Bruno Gama em Salónica.