Xavi anuncia que deixa comando técnico do FC Barcelona no fim da época

“A 30 de junho, deixarei o clube, é uma decisão que pensei com o presidente, com a direção técnica e o ‘staff’. Acreditamos que a situação merece uma mudança de rumo”, declarou o técnico, em conferência de imprensa.



O antigo médio ‘culé’ tem contrato até 2025, mas hoje anunciou a intenção de deixar o clube, logo a seguir à derrota caseira com o Villarreal, para a qual contribuiu um golo do português Gonçalo Guedes, para os forasteiros.



Os catalães, que contaram com João Félix e João Cancelo, ‘viraram’ o resultado antes de sofrerem dois golos, aos 90+9 e 90+12 minutos, para acabarem por perder e seguir em terceiro com 41 pontos, a ‘distantes’ 10 pontos do líder, o Real Madrid, podendo ainda ser alcançados pelo Atlético de Madrid nesta 21.ª ronda.



“Como ‘culé’, não posso permitir esta situação. O clube precisa de mudar de dinâmica e isto libertará os jogadores. Jogamos com demasiada tensão”, admitiu.



Aos 44 anos, Xavi cumpre a terceira época como treinador do ‘Barça’, clube pelo qual se destacou como um dos melhores médios da história do futebol, tendo vencido dois títulos, uma Liga espanhola e uma Supertaça de Espanha.



Antes, iniciou a carreira de treinador em 2019/20 no Al Sadd, do Qatar, somando oito títulos em duas épocas e meia.