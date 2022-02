Xavi assume FC Barcelona candidato, mas não favorito na Liga Europa

"Irrita-nos não estarmos na 'Champions', mas isso tem nos motivar a voltar a jogá-la. É uma oportunidade para nós. O objetivo principal é jogar a próxima 'Champions'. Temos duas hipóteses: ficar nos quatro primeiros (da Liga espanhola) ou ganhar a Liga Europa", disse Xavi Hernández.



Os 'blaugrana', atualmente em quarto lugar do campeonato espanhol, recebem na quinta-feira o clube italiano Nápoles, terceiro na 'Serie A', a partir das 17:45, sob arbitragem do romeno István Kovács.



"O Nápoles tem futebolistas de grande nível, é uma equipa de nível 'Champions'. Ao analisá-los, vemos que têm grande potencial", continuou, reconhecendo tratar-se de uma "eliminatória em aberto".



Na mesma fase da prova estão Sporting de Braga e FC Porto, que defrontam o Sheriff, na Moldávia, e os italianos da Lazio, no Estádio do Dragão, respetivamente.