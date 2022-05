Yarmolenko abandona o West Ham

Além do avançado ucraniano, os "hammers" confirmaram o final da carreira de Mark Noble, antigo capitão e jogador que esteve no clube 18 temporadas, assim como as saídas do lateral direito Ryan Fredericks e do guarda-redes David Martin, ambos igualmente em final de contrato.O avançado formado no Dínamo Kiev passa em junho a ser um jogador livre, numa carreira em que também representou o Borussia Dortmund.Já Mark Noble, agora com 35 anos, fez toda a carreira nos "hammers" e disputou um total de 550 jogos, um recorde de 414 na Premier League, que lhe valeu a alcunha de "Mr. West Ham" (Senhor West Ham).Sob o comando do escocês David Moyes, o West Ham terminou a Liga inglesa no sétimo lugar e garantiu o acesso à Liga Conferência Europa da próxima época.