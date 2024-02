Young Boys desperdiça três vantagens e empata no campeonato suíço

O gambiano Ebrima Colley, aos oito minutos, o norueguês Joel Mvuka Mugisha, aos 53, e Filip Ugrinic, aos 63, colocaram por três vezes o Young Boys na frente, contudo, o Lugano reagiu sempre e igualou, sucessivamente com tentos de Uran Bislimi, aos 45+1, do kosovar Kreshnik Hajrizi, aos 57, e do esloveno Zan Celar, aos 80, de penálti.



Com este resultado, e com mais um jogo do que os rivais, o Young Boys comanda com 48 pontos, seguido do Servette, com 41, e do St. Gallen, com 36: o Lugano é sexto, com 33.



O Sporting joga a primeira mão na Suíça, na quinta-feira, decidindo o acesso aos oitavos de final uma semana mais tarde em Alvalade, em 22 de fevereiro.