Young Boys diz que só com "duas atuações perfeitas" afastará o Sporting

"Com o Sporting estamos a lidar com um clube português de topo que está mais uma vez na frente do atual campeonato. Sabemos que somos 'outsiders' e precisamos de duas atuações perfeitas para termos hipóteses de seguir em frente", disse o diretor desportivo, Steve Von Bergen, ao site do clube.



A primeira mão entre lusos e helvéticos vai disputar-se em 15 de fevereiro de 2024, às 17:45, em Wankdorf, com a eliminatória a ficar resolvida uma semana depois, em 22 de fevereiro, às 20:00, em Lisboa.



"Estamos muito ansiosos pelo desafio contra este clube com tradição. Haverá certamente dois desafios com grande atmosfera, tanto aqui em Wankdorf como no Estádio José Alvalade", acrescentou o dirigente.



Steve Von Bergen valorizou ainda o potencial dos 'leões', recordando que no verão investiram 20 milhões de euros pelo avançado internacional sueco Viktor Gyökeres, contratado aos ingleses do Coventry.



Na mesma Liga Europa, o Benfica vai defrontar os gauleses do Toulouse, enquanto o Sporting de Braga vai encontrar o Qarabag do Azerbaijão -- na 'Champions' o FC Porto vai jogar com os ingleses do Arsenal.