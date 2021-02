Zamalek, de Jaime Pacheco, regressa às vitórias e mantém comando no Egito

A formação de Gizé beneficiou da expulsão do costa-marfinense Razak Cissé, logo aos 24 minutos, mas a resistência do Al Ittihad durou até aos 60 minutos, quando o médio Ahmed Sayed inaugurou de penálti o marcador.



Youssef Ibrahim Obama fez o segundo aos 76 e selou o resultado, que deixa o Zamalek no topo da tabela com 26 pontos em 11 jogos, mais cinco do que o segundo classificado, o Al Ahly, que tem menos dois jogos disputados.



Já o Al Ittihad é 11.º, com 11 pontos, mas ainda só jogou oito rondas.