Zamalek, de Jaime Pacheco, segue para os `quartos` da Taça do Egito

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça do Egito de futebol, ao vencer, no Cairo, o Smouha por 2-1, no prolongamento, após o empate 1-1 registado no tempo regulamentar.